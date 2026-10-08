Німеччина продовжила тимчасовий захист для українців до 2028 року

Термін дії тимчасового захисту для українських біженців у Німеччині у четвер, 8 жовтня, продовжили до березня 2028 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову , оприлюднену в урядовому віснику Німеччини (Bundesgesetzblatt).

У Німеччині продовжили до 4 березня 2028 року термін дії окремого положення постанови про перехідний порядок перебування громадян України.

Відповідні зміни внесло Федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини.

При цьому передбачається виняток для громадян, які в’їжджають до Німеччини з 9 жовтня 2026 року та, відповідно до законодавства України, є військовозобов'язаними.

Постанова набирає чинності наступного дня після її оприлюднення.

Нагадаємо, нещодавно голова МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що всі українські чоловіки призовного віку, які перебувають у країні, мають повернутись додому.