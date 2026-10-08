Германия продлила временную защиту для украинцев до 2028 года
Срок действия временной защиты для украинских беженцев в Германии в четверг, 8 октября, продлили до марта 2028 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление, обнародованное в правительственном вестнике Германии (Bundesgesetzblatt).
В Германии продлили до 4 марта 2028 года срок действия отдельного положения постановления о переходном порядке пребывания граждан Украины.
Соответствующие изменения внесло Федеральное министерство внутренних дел Германии.
При этом предполагается исключение для граждан, которые въезжают в Германию с 9 октября 2026 года и, согласно законодательству Украины, являются военнообязанными.
Постановление вступает в силу на следующий день после его опубликования.
Напомним, недавно глава МИД Германии Иоганн Вадефуль заявил, что все находящиеся в стране украинские мужчины призывного возраста должны вернуться домой.
Он добавил, что Берлин готов помочь властям Украины их идентифицировать. В частности, через данные о соцвыплатах, регистрации или видах на жительство.
Напомним, Германия уже отказывала части украинских мужчин во временной защите. Новые правила касаются прибывших в страну после 31 июля 2026 года.