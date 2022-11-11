Німеччина продовжила експлуатацію трьох останніх АЕС до весни наступного року

Німеччина відкладає відмову від атомної енергетики, спочатку заплановану на кінець року, на три з половиною місяці. Рішення покликане забезпечити безпеку постачання Німеччини в умовах нинішньої енергетичної кризи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Бундестаг 11 листопада проголосував за урядовий законопроект, згідно з яким три останні атомні реактори Isar 2, Emsland і Neckarwestheim 2, що залишилися, не будуть зупинені до 15 квітня 2023 року. За продовження експлуатації трьох АЕС висловилося 375 депутатів, проти проголосувало 216 депутатів, 70 утрималися. Як зазначає видання, дебати призвели до серйозної напруженості всередині коаліції, особливо між зеленими та СвДП, поки канцлер Олаф Шольц (СДПН), використовуючи свою політичну роль у кабінеті міністрів, не запропонував законопроект.