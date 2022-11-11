RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Германия продлила эксплуатацию трех последних АЭС до весны следующего года

Фото: Бундестаг одобрил продление эксплуатации трех последних АЭС (bundestag.de)
Автор: Александр Белоус

Германия откладывает отказ от атомной энергетики, первоначально запланированный на конец года, на три с половиной месяца. Решение призвано обеспечить безопасность поставок в Германию в условиях нынешнего энергетического кризиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Бундестаг 11 ноября проголосовал за правительственный законопроект, согласно которому три последних оставшихся атомных реактора Isar 2, Emsland и Neckarwestheim 2 не будут остановлены до 15 апреля 2023 года.

За продолжение эксплуатации трех АЭС высказались 375 депутатов, против проголосовали 216 депутатов, 70 воздержались.

Как отмечает издание, дебаты привели к серьезной напряженности внутри коалиции, особенно между зелеными и СвДП, пока канцлер Олаф Шольц (СДПГ), используя свою политическую роль в кабинете министров, не предложил законопроект.

Ранее сообщалось, что Германия собирается продлить работу последних в стране атомных электростанций до следующей весны в связи с сокращением поставок газа из России.

Канцлера Германии Олаф Шольц ранее заявлял, его страна, скорее всего, переживет зиму без кризиса даже если поставки российского газа прекратится.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АЭС