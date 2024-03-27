Німеччина прискорить закупівлі зброї на тлі агресії РФ, - глава Мінекономіки

Німеччина планує прискорити процес схвалення закупівель зброї на тлі війни РФ проти України.
Про це заявив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За його словами, країні необхідно забезпечити нарощування виробництва товарів, які підвищують потенціал безпеки країни.
Хабек навів як приклад РФ, яка загрожує країнам Європи і веде війну проти України.
"Ситуація з глобальними загрозами змінилася, і не замислюватися про це було б наївно", - додав він.
Видання пише, що війна в Європі змусила Німеччину переосмислити свій підхід до оборони і збільшити витрати. Берлін є другим за величиною прихильником Києва як у фінансовому, так і у військовому відношенні після США. Він надав або виділив цілих 28 мільярдів євро допомоги.
"Тим не менш, правляча коаліція не змогла домовитися про постачання таких необхідних ракет великої дальності "Таурус". Хоча канцлер Олаф Шольц виступив проти цього, побоюючись стати учасником війни, його партнери Хабек і міністр фінансів Крістіан Лінднер виступають за їх надання", - пише Bloomberg.
Уряд створив спеціальний фонд у розмірі 100 мільярдів євро для модернізації німецької армії після вторгнення РФ в Україну, і 80% цієї суми вже закладено в бюджеті.
Хабек заявив, що працює над створенням альтернативних фондів, щойно ця сума закінчиться, щоб компанії могли планувати більші замовлення на зброю.
Він додав, що процеси схвалення закупівель зброї занадто тривалі і їх необхідно прискорити. Також буде переглянуто правила щодо товарів подвійного призначення, які можуть використовуватися як у військових, так і в цивільних цілях.
Раніше німецьке видання Bild опублікувало сценарій військових навчань Німеччини, під час яких німецькі збройні сили готуються до гібридної атаки Росії на східному фланзі НАТО.
Зокрема, керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що альянс потребує трансформації, а Захід має підготуватися до епохи, в якій все може статися у будь-який час, включаючи початок війни.
Про ризик нападу з боку Росії найближчими роками також заявляв президент Франції Еммануель Макрон. За його словами, лідери Європи мають бути готовими до такого сценарію.
Нещодавно прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас закликала НАТО збільшити раніше встановлений показник витрат на оборону в розмірі 2% від ВВП щонайменше до 3%.
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