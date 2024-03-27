Германия ускорит закупки оружия на фоне агрессии РФ, - глава Минэкономики

По его словам, стране необходимо обеспечить наращивание производства товаров, которые повышают потенциал безопасности страны.

Хабек привел в пример РФ, которая угрожает странам Европы и ведет войну против Украины.

"Ситуация с глобальными угрозами изменилась, и не задумываться об этом было бы наивно", - добавил он.

Увеличение расходов на оборону Германии

Издание пишет, что война в Европе заставила Германию переосмыслить свой подход к обороне и увеличить расходы. Берлин является вторым по величине сторонником Киева как в финансовом, так и в военном отношении после США. Он предоставил или выделил целых 28 миллиардов евро помощи.

"Тем не менее, правящая коалиция не смогла договориться о поставках столь необходимых ракет большой дальности "Таурус". Хотя канцлер Олаф Шольц выступил против этого, опасаясь стать участником войны, его партнеры Хабек и министр финансов Кристиан Линднер выступают за их предоставление", - пишет Bloomberg.

Германия может увеличить расходы на оборону

Правительство создало специальный фонд в размере 100 миллиардов евро для модернизации немецкой армии после вторжения РФ в Украину, и 80% этой суммы уже заложено в бюджете.

Хабек заявил, что работает над созданием альтернативных фондов, как только эта сумма закончится, чтобы компании могли планировать большие заказы на оружие.

Он добавил, что процессы одобрения закупок оружия слишком длительные и их необходимо ускорить. Также будут пересмотрены правила в отношении товаров двойного назначения, которые могут использоваться как в военных, так и в гражданских целях.

НАТО готовится к эскалации