Германия ускорит закупки оружия на фоне агрессии РФ, - глава Минэкономики

Германия планирует ускорить процесс одобрения закупок оружия на фоне войны РФ против Украины.
Об этом заявил министр экономики Германии Роберт Хабек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По его словам, стране необходимо обеспечить наращивание производства товаров, которые повышают потенциал безопасности страны.
Хабек привел в пример РФ, которая угрожает странам Европы и ведет войну против Украины.
"Ситуация с глобальными угрозами изменилась, и не задумываться об этом было бы наивно", - добавил он.
Издание пишет, что война в Европе заставила Германию переосмыслить свой подход к обороне и увеличить расходы. Берлин является вторым по величине сторонником Киева как в финансовом, так и в военном отношении после США. Он предоставил или выделил целых 28 миллиардов евро помощи.
"Тем не менее, правящая коалиция не смогла договориться о поставках столь необходимых ракет большой дальности "Таурус". Хотя канцлер Олаф Шольц выступил против этого, опасаясь стать участником войны, его партнеры Хабек и министр финансов Кристиан Линднер выступают за их предоставление", - пишет Bloomberg.
Правительство создало специальный фонд в размере 100 миллиардов евро для модернизации немецкой армии после вторжения РФ в Украину, и 80% этой суммы уже заложено в бюджете.
Хабек заявил, что работает над созданием альтернативных фондов, как только эта сумма закончится, чтобы компании могли планировать большие заказы на оружие.
Он добавил, что процессы одобрения закупок оружия слишком длительные и их необходимо ускорить. Также будут пересмотрены правила в отношении товаров двойного назначения, которые могут использоваться как в военных, так и в гражданских целях.
Ранее немецкое издание Bild опубликовало сценарий военных учений Германии, во время которых немецкие вооруженные силы готовятся к гибридной атаке России на восточном фланге НАТО.
В частности, руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.
О риске нападения со стороны России в ближайшие годы также заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, лидеры Европы должны быть готовы к такому сценарию.
Недавно премьер-министр Эстонии Кайя Каллас призвала НАТО увеличить ранее установленный показатель расходов на оборону в размере 2% от ВВП по меньшей мере до 3%.
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