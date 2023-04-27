ua ru
Чт, 27 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Германия предполагает, что газопровод из Норвегии могут вывести из строя из-за диверсии, - СМИ

Новина українською →
Германия, Четверг 27 апреля 2023 21:49
Германия предполагает, что газопровод из Норвегии могут вывести из строя из-за диверсии, - СМИ Фото: Флаг Германии (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Германия планирует по меньшей мере вдвое увеличить свои мощности по импорту сжиженного природного газа на остров Рюген в Балтийском море. Страна готовится к риску того, что ключевой трубопровод из Норвегии может быть поврежден из-за диверсий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Канцлер Германии Олаф Шольц считает реальной возможность еще одной атаки на подводную инфраструктуру - аналогичную загадочным взрывам, которые в прошлом году вывели из строя ветви "Северного потока", - пишет Bloomberg.

Норвегия стала крупнейшим поставщиком газа в страну, на долю которой до конца прошлого года приходилось около трети импорта Германии, и любой ущерб этим связям может поставить под угрозу энергетическую безопасность страны.

Министр экономики Германии Роберт Хабек ранее говорил, что страна должна ожидать, что что-то "произойдет" снова. Поэтому правительство планирует увеличить стратегический запас, если где-то снова выйдет из строя трубопроводная система или снова прекратится подача газа.

Официальные лица планируют запустить как минимум один плавучий терминал СПГ в порту Рюгена Мукран к началу следующего года и работают над установкой второго плавучего терминала СПГ в том же месте.

Напомним, 7 марта влиятельное издание The New York Times обнародовало материал, в котором утверждается, что за взрывом газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" в Балтийском море якобы стоят неправительственные группы, в которые могли входить украинцы.

По данным расследования немецкого издания T-Online Россия использовала маневры Балтийского флота, чтобы прикрыть операцию по подрыву газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2".

Российские корабли шпионят за ветровыми электростанциями, расположенными на побережье Великобритании. Вероятно, РФ может готовить диверсии в случае открытого конфликта с Западом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Норвегия
NEWS
В Украине на боевое дежурство заступил второй дивизион ЗРК Patriot
В Украине на боевое дежурство заступил второй дивизион ЗРК Patriot
DAILY
Алексей Резников: Когда придет время разговоров о мире, диктовать будет Украина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алексей Резников: Когда придет время разговоров о мире, диктовать будет Украина