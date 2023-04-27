Германия предполагает, что газопровод из Норвегии могут вывести из строя из-за диверсии, - СМИ
Германия планирует по меньшей мере вдвое увеличить свои мощности по импорту сжиженного природного газа на остров Рюген в Балтийском море. Страна готовится к риску того, что ключевой трубопровод из Норвегии может быть поврежден из-за диверсий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Канцлер Германии Олаф Шольц считает реальной возможность еще одной атаки на подводную инфраструктуру - аналогичную загадочным взрывам, которые в прошлом году вывели из строя ветви "Северного потока", - пишет Bloomberg.
Норвегия стала крупнейшим поставщиком газа в страну, на долю которой до конца прошлого года приходилось около трети импорта Германии, и любой ущерб этим связям может поставить под угрозу энергетическую безопасность страны.
Министр экономики Германии Роберт Хабек ранее говорил, что страна должна ожидать, что что-то "произойдет" снова. Поэтому правительство планирует увеличить стратегический запас, если где-то снова выйдет из строя трубопроводная система или снова прекратится подача газа.
Официальные лица планируют запустить как минимум один плавучий терминал СПГ в порту Рюгена Мукран к началу следующего года и работают над установкой второго плавучего терминала СПГ в том же месте.
Напомним, 7 марта влиятельное издание The New York Times обнародовало материал, в котором утверждается, что за взрывом газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" в Балтийском море якобы стоят неправительственные группы, в которые могли входить украинцы.
По данным расследования немецкого издания T-Online Россия использовала маневры Балтийского флота, чтобы прикрыть операцию по подрыву газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2".
Российские корабли шпионят за ветровыми электростанциями, расположенными на побережье Великобритании. Вероятно, РФ может готовить диверсии в случае открытого конфликта с Западом.
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