Німеччина припиняє постачання зброї Ізраїлю: відома причина

Уряд Німеччини призупиняє експорт зброї до Ізраїлю.Таке рішення було прийнято у відповідь на оголошений Ізраїлем план взяття під контроль Сектора Гази.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, яку наводить The Times of Israel.
Мерц заявив, що Німеччина припиняє весь експорт зброї, яка може бути використана Ізраїлем в Секторі Гази.
"Уряд Німеччини не схвалить жодного експорту до Ізраїлю військової техніки, яка може бути використана в Секторі Газа, до подальшого повідомлення", - заявив він у відповідь на плани Ізраїлю розширити свої військові операції в регіоні.
Канцлер наголосив, що головними пріоритетами Німеччини залишаються звільнення ізраїльських заручників та переговори про припинення вогню.
У своїй заяві Мерц також висловив глибоку стурбованість через страждання мирних жителів у секторі Газа.
Нагадаємо, сьогодні військово-політично кабінет Ізраїлю схвалив план взяття під контроль міста Газа.
Очікується, що нова операція з окупації додаткових районів центральної частини Сектора Газа, включно з містом Газа, триватиме щонайменше кілька місяців і потягне за собою переміщення близько 1 млн мирних палестинців.
Також ЦАХАЛ увійде в райони, де, на думку Ізраїлю, утримуються заручники. Однак у такому разі є ризик їхніми життями.
Як пише Axios, через побоювання випадкового вбивства заручників, армія оборони Ізраїлю не поспішає атакувати райони Гази, на яких зосереджений новий план.
Водночас президент США Дональд Трамп не заперечує проти плану прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху щодо окупації всього Сектора Гази.
Детально про те, що відбувається між Ізраїлем та Сектором Газа - читайте у матеріалі РБК-Україна.