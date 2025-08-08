Німеччина припиняє постачання зброї Ізраїлю: відома причина

Мерц заявив, що Німеччина припиняє весь експорт зброї, яка може бути використана Ізраїлем в Секторі Гази.

"Уряд Німеччини не схвалить жодного експорту до Ізраїлю військової техніки, яка може бути використана в Секторі Газа, до подальшого повідомлення", - заявив він у відповідь на плани Ізраїлю розширити свої військові операції в регіоні.

Канцлер наголосив, що головними пріоритетами Німеччини залишаються звільнення ізраїльських заручників та переговори про припинення вогню.

У своїй заяві Мерц також висловив глибоку стурбованість через страждання мирних жителів у секторі Газа.