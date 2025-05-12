Німеччина пригрозила Росії наслідками, якщо вона не погодиться на перемир'я

Майбутні переговори Росії та України

У ніч на 11 травня диктатор Росії Володимир Путін відхилив пропозицію щодо припинення вогню та запропонував поновити прямі переговори з Україною та провести зустріч 15 травня в Стамбулі.

Вранці цього ж дня президент Володимир Зеленський заявив про готовність України до діалогу, проте наголосив, що необхідною умовою є підтверджене припинення вогню, яке має розпочатися 12 травня. Цю ініціативу раніше підтримали Україна, Сполучені Штати та "коаліція рішучих".

Згодом Туреччина офіційно заявила про готовність бути посередником між Україною та Росією.

Спецпредставник Дональда Трампа в Україні Кіт Келлог також підкреслив, що перемовини можуть початися лише після фактичного припинення бойових дій.

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