Германия пригрозила России последствиями, если она не согласится на перемирие

Будущие переговоры России и Украины

В ночь на 11 мая диктатор России Владимир Путин отклонил предложение о прекращении огня и предложил возобновить прямые переговоры с Украиной и провести встречу 15 мая в Стамбуле.

Утром этого же дня президент Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к диалогу, однако подчеркнул, что необходимым условием является подтвержденное прекращение огня, которое должно начаться 12 мая. Эту инициативу ранее поддержали Украина, Соединенные Штаты и "коалиция решительных".

Впоследствии Турция официально заявила о готовности быть посредником между Украиной и Россией.

Спецпредставитель Дональда Трампа в Украине Кит Келлог также подчеркнул, что переговоры могут начаться только после фактического прекращения боевых действий.

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