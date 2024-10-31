Німеччина пригрозила КНДР санкціями за участь у війні проти України

"Якщо дані про те, що на боці РФ у боях беруть участь солдати з КНДР, будуть підтверджуватись, ми зберігаємо за собою право на подальші кроки у двосторонніх відносинах, у тому числі на введення додаткових санкцій", - сказав він.

Як зазначив офіційний представник, німецька сторона передала свою позицію тимчасовому представнику Північної Кореї, який був раніше викликаний до Міністерства закордонних справ Німеччини.

Також повідомляється, що Німеччина обговорила з китайською стороною висновки НАТО та Сполучених Штатів Америки (США), які вказують на можливість перекидання північнокорейських військових до Росії.

КНДР відправила війська в Україну

Нещодавно стало відомо, що Північна Корея направила своїх військових для підтримки Росії у війні з Україною. Російський диктатор Володимир Путін пояснив це діями в рамках "стратегічного партнерства" між Російською Федерацією (РФ) та КНДР.

За інформацією від голови Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Кирила Буданова, військові з КНДР можуть розпочати участь у бойових діях проти України вже в листопаді.

Видання Financial Times, посилаючись на дані української розвідки, повідомило, що в Курську область Росії вже прибули три тисячі північнокорейських військовослужбовців, які наразі розташовані приблизно за 50 км від українського кордону.