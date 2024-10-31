Германия пригрозила КНДР санкциями за участие в войне против Украины

"Если данные о том, что на стороне РФ в боях участвуют солдаты из КНДР, будут подтверждаться, мы сохраняем за собой право на дальнейшие шаги в двусторонних отношениях, в том числе на введение дополнительных санкций", - сказал он.

Как отметил официальный представитель, немецкая сторона передала свою позицию временному представителю Северной Кореи, который был ранее вызван в Министерство иностранных дел Германии.

Также сообщается, что Германия обсудила с китайской стороной выводы НАТО и Соединенных Штатов Америки (США), которые указывают на возможность переброски северокорейских военных в Россию.