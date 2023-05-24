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Німеччина придбає 18 танків Leopard 2 на заміну переданим Україні

Фото: Німеччина придбає 18 танків Leopard 2 на заміну переданим Україні (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Бюджетний комітет Бундестагу сьогодні, 24 травня, схвалив виділення 525 млн. євро на закупівлю 18 танків Leopard 2 сучасної версії A8 для заміни переданих Україні машин.

Про це заявив речник Соціал-демократичної партії Німеччини з бюджетних питань Карстен Кляйн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

"Прийняте сьогодні рішення Бундестагу є важливою цеглою у зміцненні обороноздатності Збройних сил Німеччини", - заявив Кляйн.

Німеччина передала Україні 18 танків Leopard 2

У рамках "танкової" коаліції у березні 2023 року Німеччина передала Україні 18 танків Leopard 2 А6. Також танки цього типу ЗСУ поставили Словаччина, Нідерланди, Данія, Канада та інші союзники.

За словами заступника міністра закордонних справ України Андрія Мельника, Німеччина сама на озброєнні Бундесверу складається з 382 таких танків. Тобто ЗСУ дали лише 6% від загальної кількості танків.

Обслуговування та ремонт танків Leopard 2А4 та 2А6, які поставили Україні, відбуватимуться на заводі Bumar-Łabędy у Глівіце, Польща.

Згодом Німеччина звернулася до Швейцарії з проханням продати їй частину своїх законсервованих танків Leopard 2. Це може дозволити Берліну та іншим союзникам збільшити військову допомогу Україні. Сьогодні Федеральна рада Швейцарії підтримала виведення з експлуатації 25 "Леопард 2" з метою подальшого перепродажу.

Більш детально про Leopard 2 можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна .

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