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Німеччина передала Україні 6% своїх Leopard 2 і жодного БТР Fuchs та Wiesel, - Мельник

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Україна, Субота 22 квітня 2023 22:21
Німеччина передала Україні 6% своїх Leopard 2 і жодного БТР Fuchs та Wiesel, - Мельник Фото: заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Німеччина передала Україні лише 6% від своїх Leopard 2, однак не передала жодного БТР Fuchs чи Wiesel. А це те, що потрібно для наступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра закордонних справ України Андрія Мельника під час телемарафону.

"Вони нам дали 18 танків Leopard 2. Німеччина сама має 382 таких танків. Тобто нам дали лише 6% від танків, які Німеччина має. Чому не дати ще хоча б 18? А ще краще 50 чи 100 танків. Я не розумію, чому. Ці можливості є", - наголосив Мельник.

Він також зауважив, що Німеччина не передала жодного БТР Fuchs, хоча вони мають близько 600 машин.

"Далі... Бундесвер володіє близько 600 бронетехніки Fuchs ("Лисиця"). Це БТР, щоб війська могли швидко пересуватися. У них є 600 таких машин, а ми жодної не отримали... Така ж сама ситуація з Wiesel, це теж БТР. У Німеччини таких 300 машин, а ми жодної не отримали. Це те, що нам потрібно для наступу", - додав заступник міністра.

Нагадаємо, Мельник заявив, що Україна потребує значного збільшення військової допомоги від союзників для того, щоб завершити війну з Росією цього року..

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