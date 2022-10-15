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Німеччина посилить захист об'єктів критичної інфраструктури

Фото: Німеччина покращить захист критичної інфраструктури (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На тлі теракту на "Північних потоках" та псування кабелів мережі Deutsche Bahn Німеччина покращить захист критично важливої інфраструктури. Також уряд закликає операторів будувати нові об'єкти для її захисту.

Про це заявила міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Файзер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sueddeutsche Zeitung.

"Захист нашої критичної інфраструктури має найвищий пріоритет", - заявила міністр.

Органи безпеки, додала вона, вживають додаткових заходів захисту там, де це потрібно. Так, захист морської інфраструктури було посилено шляхом значного збільшення присутності федеральної поліції на морі.

Фезер анонсувала, що наприкінці цього року вона надасть кабінету міністрів ключові пункти нового закону про критичну інфраструктуру. Оператори критично важливих об'єктів будуть законодавчо зобов'язані протистояти таким небезпекам, як стихійне лихо, тероризм, саботаж, а також людський фактор.

Раніше повідомлялося, що фахівці зробили підводні знімки витоків газу на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" і з'ясували, що пошкодження могли виникнути лише внаслідок застосування вибухівки.

Також ми писали, що на півночі Німеччини вранці 8 жовтня зупинився залізничний рух через пошкодження кабельних ліній, які відповідають за диспетчерський зв'язок.

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