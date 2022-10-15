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Германия усилит защиту объектов критической инфраструктуры

Фото: Германия улучшит защиту критической инфраструктуры (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На фоне теракта на "Северных потоках" и порчи кабелей сети Deutsche Bahn Германия улучшит защиту критически важной инфраструктуры. Также правительство призовет операторов строить новые объекты для ее защиты.

Об этом заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Файзер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sueddeutsche Zeitung.

"Защита нашей критической инфраструктуры имеет наивысший приоритет", - заявила министр.

Органы безопасности, добавила она, принимают дополнительные меры защиты там, где это требуется. Так, защита морской инфраструктуры была усилена за счет значительного увеличения присутствия федеральной полиции на море.

Фезер анонсировала, что в конце этого года она представит кабинету министров ключевые пункты нового закона о критической инфраструктуре. Операторы критически важных объектов будут законодательно обязаны противостоять таким опасностям, как стихийные бедствия, терроризм, саботаж, а также человеческий фактор.

Ранее сообщалось, что специалисты сделали подводные снимки утечек газа на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" и выяснили, что повреждения могли возникнуть только в результате применения взрывчатки.

Также мы писали, что на севере Германии утром 8 октября остановилось железнодорожное движение из-за повреждения кабельных линий, отвечающих за диспетчерскую связь.

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