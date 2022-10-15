Германия усилит защиту объектов критической инфраструктуры

На фоне теракта на "Северных потоках" и порчи кабелей сети Deutsche Bahn Германия улучшит защиту критически важной инфраструктуры. Также правительство призовет операторов строить новые объекты для ее защиты.

Об этом заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Файзер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sueddeutsche Zeitung.