Німеччина попередила про можливе посилення обстрілів України на тлі Дня Незалежності

Росіяни можуть посилити обстріли України, оскільки 24 серпня в країні святкують День Незалежності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства закордонних справ Німеччини.

"У районі Дня незалежності України 24 серпня 2024 року можуть посилитися ракетні та повітряні обстріли міст, особливо Києва", - сказано в повідомленні МЗС. На сайті також міститься застереження від поїздок до України для громадян Німеччини. Тих німців, які вже перебувають в Україні, закликають терміново залишити країну.