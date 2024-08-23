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Німеччина попередила про можливе посилення обстрілів України на тлі Дня Незалежності

П'ятниця 23 серпня 2024 22:41
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Німеччина попередила про можливе посилення обстрілів України на тлі Дня Незалежності Ілюстративне фото: Росія може посилити обстріли України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росіяни можуть посилити обстріли України, оскільки 24 серпня в країні святкують День Незалежності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства закордонних справ Німеччини.

"У районі Дня незалежності України 24 серпня 2024 року можуть посилитися ракетні та повітряні обстріли міст, особливо Києва", - сказано в повідомленні МЗС.

На сайті також міститься застереження від поїздок до України для громадян Німеччини. Тих німців, які вже перебувають в Україні, закликають терміново залишити країну.

Загроза обстрілу на День незалежності

Нагадаємо, вчора, 22 серпня, посольство США в Україні попередило, що існує підвищений ризик російських атак на День Незалежності. Таке попередження стосується всієї території України.

Також у дипломатичному представництві припустили, що росіяни можуть атакувати як уночі, так і вдень.

Як розповів у коментарі РБК-Україна керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зараз фіксуються ознаки підготовки росіян до нового обстрілу України на тлі Дня Незалежності.

Зокрема, ворог здійснює навчальні польоти. Також росіяни могли накопичити близько 100 ракет.

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