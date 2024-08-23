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Германия предупредила о возможном усилении обстрелов Украины на фоне Дня Независимости

Пятница 23 августа 2024 22:41
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Германия предупредила о возможном усилении обстрелов Украины на фоне Дня Независимости Иллюстративное фото: Россия может усилить обстрелы Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне могут усилить обстрелы Украины, поскольку 24 августа в стране празднуют День Независимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел Германии.

"В районе Дня независимости Украины 24 августа 2024 года могут усилиться ракетные и воздушные обстрелы городов, особенно Киева", - сказано в сообщении МИД.

На сайте также содержиться предостережение от поездок в Украину для граждан Германии. Тех немцев, которые уже находятся в Украине, призывают срочно покинуть страну.

Угроза обстрела на День независимости

Напомним, вчера, 22 августа, посольство США в Украине предупредило, что существует повышенный риск российских атак на День Независимости. Такое предупреждение касается всей территории Украины.

Также в дипломатическом представительстве допустили, что россияне могут атаковать как ночью, так и днем.

Как рассказал в комментарии РБК-Украина руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, сейчас фиксируются признаки подготовки россиян к новому обстрелу Украины на фоне Дня Независимости.

В частности, враг совершает учебные полеты. Также россияне могли накопить около 100 ракет.

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