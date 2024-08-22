Чи є ознаки підготовки РФ до обстрілу на День Незалежності: відповідь експерта

Росія, ймовірно, готується до удару по Україні на тлі наближення Дня Незалежності. Зокрема, вона здійснює навчальні польоти стратегічної авіації.

"Ризики (обстрілу на тлі Дня Незалежності - ред.) є. Ними не можна нехтувати. Є ознаки того, що Росія готується до удару", - зазначив він.

За його словами, по-перше, Росія у будь-якому випадку накопичує ракети. По-друге, російська авіація здійснює польоти.

Метою таких польотів, як пояснив Мусієнко, є те, що росіяни час від часу мають перебазувати свої літаки, оскільки українські захисники атакують аеродроми дронами. Зокрема, під ударом знаходився аеродром "Оленья", також було кілька інших атак, про які розповідав начальник ГУР Кирило Буданов.

"Але навчальні польоти здійснюються, запаси готуються. Тобто можливості для здійснення такого удару зазвичай у ворога є. Тому що пройшов певний період часу і запас ракет, який вони зараз могли накопичити, може становити близько 100 ракет. Я маю на увазі готові до застосування, які там можуть бути споряджені", - вважає Мусієнко.

Він також зазначив, що у п'ятницю, 23 серпня, Київ відвідає прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Така активна робота України з Глобальним Півднем може не сподобатися російському диктатору Володимиру Путіну.

При цьому, за словами Мусієнка, Росія, як правило, здійснювала обстріл до або після знакових для України дат.

"Але звісно, цей період часу дещо ризикований. І це потрібно розуміти. Тому що збігаються певні фактори, які можуть свідчити, що попередження з боку США не просто формальність", - додав він.