Італія направить до Словаччини ППО SAMP-T, а Братислава передасть Україні Patriot, - ЗМІ

Італія вивчає можливості передачі ППО Samp-T Словаччині, після чого Україна зможе отримати комплекс Patriot від Братислави.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Corriere della Sera .

Згідно з даними видання, Італія може поставити до Словаччини сучасної ППО Samp-T. Братислава, зі свого боку, направить Patriot до Німеччини, де українські воїни навчатимуться користуватись нею, перш ніж комплекс транспортують до України.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, зі свого боку, під час інтерв'ю для видання двічі ухилився від питання щодо зенітного комплексу Samp-T.

Відповідаючи на питання, який внесок готова зробити Італія й чи підтверджено розгортання Samp-T, Крозетто відповів "не всі можуть робити все, але разом вони можуть зробити багато".

"Італія надішле більше допомоги, коли буде схвалено шостий пакет. Вже п'ять. Скажімо, і Україна, і інші країни задоволені допомогою, яку Італія надала і надалі надаватиме. Зміст, як ви знаєте, тримається в таємниці", - додав міністр.