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Нідерланди направлять Україні дві пускові установки Patriot

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Нідерланди, П'ятниця 20 січня 2023 20:34
Нідерланди направлять Україні дві пускові установки Patriot Фото: міністр оборони Ндерландів Кайса Оллонгрен (flickr.com roel1943)
Автор: Каріна Левицька

Нідерланди відправлять до України дві пускові установки зенітної системи Patriot і низку ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський говорив, що Нідерланди нададуть Україні одну батарею Patriot, яка складається зазвичай з 8 пускових установок.

Проте в листі міністра оборони Ндерландів Кайси Оллонгрен йдеться про надання Києву лише двох пускових установок зенітної системи Patriot.

"Нідерланди постачають Україні дві пускові установки зенітної системи Patriot і низку ракет. Крім того, 65 військовослужбовців морської піхоти навчатимуть двома партіями близько 200 українських військових користуватися системою", - йдеться в її листі до Палати представників.

Вона також наголосила, що цим Нідерланди відповідають на наполегливий заклик президента Зеленського забезпечити кращий протиповітряний захист проти атак Росії за допомогою ракет і безпілотників на українські міста та енергопостачання.

"Це політичний сигнал для Росії, що кабінет міністрів рішуче налаштований продовжувати підтримувати Україну", - сказала Оллонгрен.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час розмови з президентом США Джо Байденом заявив, що його країна приєдналася до постачання Patriot в Україну.

Оллонгрен вчора також заявила, що Нідерланди готові оплатити танки Leopard, які будуть відправлені в Україну в рамках коаліції європейських союзників і НАТО.

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