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Германия начала перемещать системы Patriot в Польшу

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Понедельник 23 января 2023 13:26
Германия начала перемещать системы Patriot в Польшу Фото: Германия начала перемещать системы Patriot в Польшу (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Сегодня, 23 января, Германия начала перемещать первые два из трех эскадрилий противовоздушных систем Patriot в Польшу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Welt движения колонны из города Гноин в Мекленбурге-Передней Померании и Deutschlandfunk.

ПВО должны переместить на оперативные позиции в районе города Замосць на юго-востоке Польши, что примерно в 60 км от границы с Украиной и 110 км до Львова. Колонне техники еще предстоит преодолеть 1100 км.

Добавим, что рядом с местоположением ПВО находится важная железнодорожная перегрузочная станция для гражданских и военных грузов, предназначенных для Украины.

В Бундесвере отметили, что целью перемещения ПВО является защита воздушного пространства Польши и укрепление восточного фланга НАТО.

При этом немецкие военные находятся в Польше уже с 16 января, чтобы обеспечить установку компонентов системы вооружения вместе с польскими партнерами по НАТО. Подразделения интегрированы в систему защиты воздушного пространства Североатлантического союза на восточном фланге.

Как сообщалось ранее, Нидерланды отправят Украине две пусковые установки Patriot.

Кроме того, Италия изучает возможность передачи ПВО Samp-T Словакии, после чего Украина сможет получить комплекс Patriot от Братиславы.

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