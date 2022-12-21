Німеччина почала передачу Чехії танків Leopard замість переданих Україні Т-72

Чехія отримала від Німеччини перший з 14 танків Leopard 2, які мають замінити радянські танки Т-72, які раніше держава передала Україні для боротьби проти російської агресії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.
Зазначається, що танку уже
Зазначимо, що Чехія погодила з Німеччиною постачання танків Leopard замість переданих Україні Т-72 ще у вересні.
Тим часом міністр закордонних справ Дмитра Кулеба зазначав, що Україна так і не змогла отримати від Німеччини згоди на відправку бойових танків Leopard 2.
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