Німеччина почала передачу Чехії танків Leopard замість переданих Україні Т-72

Зазначається, що танку уже

Зазначимо, що Чехія погодила з Німеччиною постачання танків Leopard замість переданих Україні Т-72 ще у вересні.

Тим часом міністр закордонних справ Дмитра Кулеба зазначав, що Україна так і не змогла отримати від Німеччини згоди на відправку бойових танків Leopard 2.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.