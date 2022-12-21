Германия начала передачу Чехии танков Leopard вместо переданных Украине Т-72

Чехия получила от Германии первый из 14 танков Leopard 2, которые должны заменить советские танки Т-72, которое ранее государство передало Украине для борьбы против российской агрессии.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.
Отмечается, что танк уже
Отметим, что Чехия согласовала с Германией поставки танков Leopard вместо переданных Украине Т-72 еще в сентябре.
Между тем, министр иностранных дел Дмитрия Кулеба отмечал, что Украина так и не смогла получить от Германии согласия на отправку боевых танков Leopard 2.
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