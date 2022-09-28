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Німеччина побоюється, що "Північний потік" може назавжди стати непридатним для використання

Фото: "Північний потік" може стати назавжди непридатним для використання (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Влада Німеччини побоюється, що російський газопровід "Північний потік" може стати непридатним для використання назавжди після великих витоків у Балтійське море.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesspiegel .

Джерела в урядових колах заявили, що якщо газопровід швидко не відремонтувати, у трубопроводи потрапить багато солоної води, яка роз'їсть їх.

Тим часом кризова група Міністерства закордонних справ Німеччини також зайнялася цим інцидентом, а кілька федеральних міністерств і відомство канцлера обговорюють наслідки.

Як перший крок Федеральна поліція тепер посилить контроль над територіальними водами Німеччини, а її кораблі пильніше стежитимуть за відповідними маршрутами критичної інфраструктури.

Крім того, федеральні землі мають посилити захист прибережних територій на Північному і Балтійському морях. Існує також заклопотаність з приводу захисту споруджуваних терміналів скрапленого газу, підводних і телекомунікаційних кабелів.

Нагадаємо, напередодні стало відомо про витік газу на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

Після цього шведські сейсмологи заявили, що зафіксували кілька вибухів у районі, де стався витік газу на трубопроводах. Пізніше вони зазначили, що йдеться про підводні вибухи.

При цьому в Данії та Норвегії заявили, що причиною витоку міг стати саботаж.

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