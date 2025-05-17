Німеччина побоюється, що наступ Ізраїлю в Газі може загрожувати життю заручників

Нова операція Ізраїлю

Нагадаємо, вчора Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила, що розпочала перші етапи нової великої операції в Газі, яка отримала кодову назву "Колісниці Гедеона". Йшлося про захоплення стратегічних районів в анклаві.

Загалом операція має на меті розширити наступальну кампанію в Газі "для досягнення всіх цілей війни... включно зі звільненням заручників і розгромом ХАМАС".

Також ми писали, що сьогодні глава Міноборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що ХАМАСпісля початку нової операції ЦАХАЛу повернувся до переговорів про звільнення заручників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.