Новий наступ в Газі: Ізраїль розповів про масштабну операцію "Колісниця Гедеона"
Ізраїльські війська розпочали на території Сектору Газа перші етапи нової великої операції, яка отримала кодову назву "Колісниці Гедеона". Зокрема, ідеться про взяття під контроль "стратегічних районів" анклаву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) та The Times of Israel.
У заяві ізраїльського військового відомства вказується, що протягом минулої доби ЦАХАЛ "здійснив широкі атаки та мобілізував сили для захоплення стратегічних районів у секторі Газа".
Як уточнили в ізраїльській армії, це здійснюється "в рамках початкових кроків операції "Колісниці Гедеона" та розширення кампанії в Газі, щоб досягти всіх цілей війни в Газі, включаючи звільнення заручників і розгром ХАМАС".
Також у ЦАХАЛ поінформували, що військові продовжуватимуть діяти, щоб "захистити ізраїльських громадян і реалізувати цілі війни".
Ізраїльські офіційні особи розповіли представникам ЗМІ, що наступальна операція "Колісниці Гедеона" має призвести:
- до "завоювання" ЦАХАЛом Гази та збереження контролю над територією,
- до переміщення палестинського цивільного населення на південь Смуги,
- до атаки на угруповання бойовиків ХАМАС,
- та мають на меті перешкодити терористичній групі взяти під контроль поставки гуманітарної допомоги.
Крім того, в Армії оборони Ізраїлю оприлюднили відео завдання ударів по цілях на території Сектору Газа в рамках війскової операції.
במהלך היממה האחרונה צה"ל החל בתקיפות נרחבות והניע כוחות לתפיסת שטחים שולטים בשטח רצועת עזה, זאת כחלק ממהלכי הפתיחה למבצע "מרכבות גדעון" והרחבת המערכה בעזה, להשגת כל מטרות המלחמה בעזה, לרבות שחרור החטופים והכרעת החמאס.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 16, 2025
כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ימשיכו לפעול בכדי להגן על אזרחי ישראל… pic.twitter.com/WtK8Iy6XyG
Нова операція Ізраїлю в Секторі Газа
Як повідомлялося раніше, 5 травня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу анонсував більш інтенсивний наступ у Секторі Газа. За його словами, головна мета країни залишається незмінною - це знищення угруповання ХАМАС.
Перед тим інформагентство Reuters писало, що в Ізраїлі тисячам резервістів розіслали повістки. За даними західних ЗМІ, планувалося, що вони замінять на кордоні Ізраїлю з Ліваном солдатів регулярної армії. Тих зі свого боку задіють у новому наступі в Секторі Газа.
А 13 травня Нетаньягу анонсував завершення військової операції в Газі, та наголосив, що ХАМАС "там не залишиться".
Зауважимо, це відбувається на тлі повідомлень в пресі про те, що адміністрація президента США та ХАМАС ведуть переговори про припинення вогню між бойовиками та Ізраїлем в Газі, та про доставку гумдопомоги на територію анклаву.
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