Новий наступ в Газі: Ізраїль розповів про масштабну операцію "Колісниця Гедеона"

Ізраїльські війська розпочали на території Сектору Газа перші етапи нової великої операції, яка отримала кодову назву "Колісниці Гедеона". Зокрема, ідеться про взяття під контроль "стратегічних районів" анклаву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю ( ЦАХАЛ ) та The Times of Israel .

У заяві ізраїльського військового відомства вказується, що протягом минулої доби ЦАХАЛ "здійснив широкі атаки та мобілізував сили для захоплення стратегічних районів у секторі Газа".

Як уточнили в ізраїльській армії, це здійснюється "в рамках початкових кроків операції "Колісниці Гедеона" та розширення кампанії в Газі, щоб досягти всіх цілей війни в Газі, включаючи звільнення заручників і розгром ХАМАС".

Також у ЦАХАЛ поінформували, що військові продовжуватимуть діяти, щоб "захистити ізраїльських громадян і реалізувати цілі війни".

Ізраїльські офіційні особи розповіли представникам ЗМІ, що наступальна операція "Колісниці Гедеона" має призвести:

до "завоювання" ЦАХАЛом Гази та збереження контролю над територією,

до переміщення палестинського цивільного населення на південь Смуги,

до атаки на угруповання бойовиків ХАМАС,

та мають на меті перешкодити терористичній групі взяти під контроль поставки гуманітарної допомоги.

Крім того, в Армії оборони Ізраїлю оприлюднили відео завдання ударів по цілях на території Сектору Газа в рамках війскової операції.