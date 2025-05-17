ua en ru
Сб, 17 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Новий наступ в Газі: Ізраїль розповів про масштабну операцію "Колісниця Гедеона"

Субота 17 травня 2025 03:03
UA EN RU
Новий наступ в Газі: Ізраїль розповів про масштабну операцію "Колісниця Гедеона" Фото: ЦАХАЛ проводить у Секторі Газа масштабний наступ (facebook.com/tzahalonline)
Автор: Володимир Костирін

Ізраїльські війська розпочали на території Сектору Газа перші етапи нової великої операції, яка отримала кодову назву "Колісниці Гедеона". Зокрема, ідеться про взяття під контроль "стратегічних районів" анклаву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) та The Times of Israel.

У заяві ізраїльського військового відомства вказується, що протягом минулої доби ЦАХАЛ "здійснив широкі атаки та мобілізував сили для захоплення стратегічних районів у секторі Газа".

Як уточнили в ізраїльській армії, це здійснюється "в рамках початкових кроків операції "Колісниці Гедеона" та розширення кампанії в Газі, щоб досягти всіх цілей війни в Газі, включаючи звільнення заручників і розгром ХАМАС".

Також у ЦАХАЛ поінформували, що військові продовжуватимуть діяти, щоб "захистити ізраїльських громадян і реалізувати цілі війни".

Ізраїльські офіційні особи розповіли представникам ЗМІ, що наступальна операція "Колісниці Гедеона" має призвести:

  • до "завоювання" ЦАХАЛом Гази та збереження контролю над територією,
  • до переміщення палестинського цивільного населення на південь Смуги,
  • до атаки на угруповання бойовиків ХАМАС,
  • та мають на меті перешкодити терористичній групі взяти під контроль поставки гуманітарної допомоги.

Крім того, в Армії оборони Ізраїлю оприлюднили відео завдання ударів по цілях на території Сектору Газа в рамках війскової операції.

Нова операція Ізраїлю в Секторі Газа

Як повідомлялося раніше, 5 травня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу анонсував більш інтенсивний наступ у Секторі Газа. За його словами, головна мета країни залишається незмінною - це знищення угруповання ХАМАС.

Перед тим інформагентство Reuters писало, що в Ізраїлі тисячам резервістів розіслали повістки. За даними західних ЗМІ, планувалося, що вони замінять на кордоні Ізраїлю з Ліваном солдатів регулярної армії. Тих зі свого боку задіють у новому наступі в Секторі Газа.

А 13 травня Нетаньягу анонсував завершення військової операції в Газі, та наголосив, що ХАМАС "там не залишиться".

Зауважимо, це відбувається на тлі повідомлень в пресі про те, що адміністрація президента США та ХАМАС ведуть переговори про припинення вогню між бойовиками та Ізраїлем в Газі, та про доставку гумдопомоги на територію анклаву.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХАМАС Ізраїль Сектор Газа
NEWS
Що відомо про переговори України та РФ в Стамбулі: всі подробиці
Що відомо про переговори України та РФ в Стамбулі: всі подробиці
DAILY
Польща йде на вибори. Хто стане новим президентом і як це вплине на Україну
Роман Коткореспондент РБК-Україна Польща йде на вибори. Хто стане новим президентом і як це вплине на Україну