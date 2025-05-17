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Германия опасается, что наступление Израиля в Газе может угрожать жизни заложников

Фото: операция имеет риск дальнейшего ухудшения катастрофической гуманитарной ситуации в анклаве (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Германия выразила "глубокую обеспокоенность" ситуацией в Газе. Там опасаются, что усиление наступления Израиля может поставить под угрозу жизни заложников, включая немцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

В заявлении Министерства иностранных дел Германии говорится, что наступление "может поставить под угрозу жизни оставшихся заложников, в том числе немецких заложников".

"Широкомасштабное военное наступление также несет в себе риск дальнейшего ухудшения катастрофической гуманитарной ситуации для населения Газы и оставшихся заложников", - добавили в МИДе.

Новая операция Израиля

Напомним, вчера Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что начала первые этапы новой крупной операции в Газе, которая получила кодовое название "Колесницы Гедеона". Речь шла о захвате стратегических районов в анклаве.

В целом операция имеет цель расширить наступательную кампанию в Газе "для достижения всех целей войны... включая освобождение заложников и разгром ХАМАС".

Также мы писали, что сегодня глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ХАМАС после начала новой операции ЦАХАЛа вернулся к переговорам об освобождении заложников.

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