Германия опасается, что наступление Израиля в Газе может угрожать жизни заложников

Новая операция Израиля

Напомним, вчера Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что начала первые этапы новой крупной операции в Газе, которая получила кодовое название "Колесницы Гедеона". Речь шла о захвате стратегических районов в анклаве.

В целом операция имеет цель расширить наступательную кампанию в Газе "для достижения всех целей войны... включая освобождение заложников и разгром ХАМАС".

Также мы писали, что сегодня глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ХАМАС после начала новой операции ЦАХАЛа вернулся к переговорам об освобождении заложников.

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