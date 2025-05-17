Наступ Ізраїлю в Газі змусив ХАМАС повернутися до переговорів про заручників

Вчора Армія оборони Ізраїлю почала новий наступ у Газі. Після цього ХАМАС повернувся за стіл переговорів про звільнення заручників.

Про це заявив ізраїльський міністр оборони Ісраель Кац, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

"З початком операції "Колісниці Гідеона" в Газі, що проводиться із застосуванням великих зусиль командуванням Армії оборони Ізраїлю, делегація ХАМАС у Досі оголосила про повернення до переговорів за угодою про звільнення заручників, всупереч позиції відмови, якої вони дотримувалися до цього моменту", - ідеться в заяві.

Кац стверджує, що ХАМАС повернувся за стіл переговорів без відновлення Ізраїлем постачань гуманітарної допомоги в Газу, "які не потрібні", і без припинення вогню.

"Героїзм солдатів ЦАХАЛу, єдність народу і рішучість політичного керівництва збільшують шанси на повернення заручників", - додав він.

При цьому The Times of Israel пише, що від самого угруповання ХАМАС не було жодних заяв, що вони або вийшли, або повернулися до переговорів.

Раніше високопоставлений ізраїльський чиновник повідомив Channel 13, що непрямі переговори в Досі відновилися, і що ХАМАС бере в них участь.