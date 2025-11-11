ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Німеччина планує збільшити допомогу Україні до 11,5 млрд євро у 2026 році, - ЗМІ

Німеччина, Вівторок 11 листопада 2025 13:10
Німеччина планує збільшити допомогу Україні до 11,5 млрд євро у 2026 році, - ЗМІ Німеччина хоче збільшити підтримку України (GettyImages)
Автор: Оксана Тесленко

Уряд Німеччини має намір збільшити обсяг підтримки України у боротьбі проти російської агресії до понад 11,5 мільярда євро у 2026 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ntv.

Відповідне положення міститься у поданні Міністерства фінансів для остаточного розгляду проєкту державного бюджету в Бюджетному комітеті Бундестагу.

Як пише видання, додаткові кошти планується спрямувати на артилерію, безпілотники, бронетехніку, а також на заміну двох зенітно-ракетних комплексів Patriot, переданих Україні.

Остаточне обговорення бюджету на 2026 рік відбудеться 13 листопада, коли Бюджетний комітет проведе фінальну сесію для погодження деталей документа.

Допомога від Німеччини

Раніше Німеччина анонсувала збільшення фінансової допомоги Україні на близько три мільярди євро у 2026 році.

Нагадаємо, у неділю, 2 листопада, Україна отримала від Німеччини нові системи протиповітряної оборони Patriot.

До цього Берлін заявляв про наміри передати дві системи зі складів Бундесверу на початку серпня 2025 року. Поставку здійснили за фінансової підтримки Данії, Литви та Норвегії.

Зазначимо, Німеччина виділила Україні новий пакет допомоги у розмірі 60 млн євро. Він буде направлений на відновлення пошкодженої української енергетики.

Ці гроші пришвидшать постачання генераторів, енергетичного обладнання та мобільних теплоелектростанцій.

Раніше міністр фінансів та віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбейль повідомив, що його країна візьме участь у наданні гарантій безпеки Україні разом з європейськими партнерами.

