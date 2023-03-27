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Німеччина планує закупити десятки гаубиць для заміни переданої Україні зброї, - ЗМІ

Фото: Німеччина планує закупити десятки гаубиць для заміни переданої Україні зброї (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Німеччина хоче придбати до 28 самохідних артилерійських установок для того, щоб замінити зброю, яку передали Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначає видання, німецький уряд хотів звернутися до парламенту з проханням про заміну переданих Україні 14 гаубиць лише влітку, але міністр оборони Борис Пісторіус вирішив змінити плани через критику, що поповнення запасів техніки відбувається надто повільно.

У Reuters ознайомилися з проектом бюджету, який містить плани закупити не менше 10 гаубиць німецького виробника зброї Krauss-Maffei Wegmann (KMW) на суму близько 180 мільйонів євро вже найближчим часом, а також придбати опціони на закупівлю ще 18 САУ.

У виданні додають, що йдеться про гаубиці Panzerhaubitze 2000, які активно застосовують українські військові у боях проти окупантів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Німеччина домовилася про ремонт самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 для України у Словаччині.

Також ми писали, що Фінляндія вирішила дозволити Естонії реекспорт гаубиць Д-30 та снарядів в Україну.

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