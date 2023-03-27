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Германия планирует закупить десятки гаубиц для замены переданного Украине оружия, - СМИ

Фото: Германия планирует закупить десятки гаубиц для замены переданного Украине оружия (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Германия хочет приобрести до 28 самоходных артиллерийских установок для того, чтобы заменить оружие, которое передали Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечает издание, немецкое правительство хотело обратиться в парламент с просьбой о замене переданных Украине 14 гаубиц только летом, но министр обороны Борис Писториус решил изменить планы из-за критики, что пополнение запасов техники происходит слишком медленно.

В Reuters ознакомились с проектом бюджета, в котором содержатся планы закупить не менее 10 гаубиц немецкого производителя оружия Krauss-Maffei Wegmann (KMW) на сумму около 180 миллионов евро уже в ближайшее время, а также приобрести опционы на закупку еще 18 САУ.

В издании добавляют, что речь идет о гаубицах Panzerhaubitze 2000, которые активно применяют украинские военные в боях против оккупантов.

Напомним, ранее стало известно, что Германия договорилась о ремонте самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 для Украины в Словакии.

Также мы писали, что Финляндия решила разрешить Эстонии реэкспорт гаубиц Д-30 и снарядов в Украину.

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