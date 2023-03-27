Германия планирует закупить десятки гаубиц для замены переданного Украине оружия, - СМИ

Как отмечает издание, немецкое правительство хотело обратиться в парламент с просьбой о замене переданных Украине 14 гаубиц только летом, но министр обороны Борис Писториус решил изменить планы из-за критики, что пополнение запасов техники происходит слишком медленно.

В Reuters ознакомились с проектом бюджета, в котором содержатся планы закупить не менее 10 гаубиц немецкого производителя оружия Krauss-Maffei Wegmann (KMW) на сумму около 180 миллионов евро уже в ближайшее время, а также приобрести опционы на закупку еще 18 САУ.

В издании добавляют, что речь идет о гаубицах Panzerhaubitze 2000, которые активно применяют украинские военные в боях против оккупантов.