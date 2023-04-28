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Німеччина планує виготовити до 250 тисяч снарядів калібру 155 мм для України, - ЗМІ

Фото: Німеччина планує виготовити до 250 тисяч снарядів калібру 155 мм для України (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Німеччина запропонувала виробити для України 250 тисяч 155-міліметрових артилерійських снарядів - чверть від загальної кількості, які мають намір надати країни ЄС. Така пропозиція надійшла на зустрічі директорів збройових компаній, яка відбулася цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Видання зазначає, що німецький внесок зробить компанія Rheinmetall.

Представник компанії повідомив виданню, що наразі компанія може виробляти 450 тисяч артилерійських снарядів на рік, 350 тисяч із них - у Європі.

"У перспективі Rheinmetall очікує значного збільшення виробництва в галузі артилерійських боєприпасів до виробничих потужностей близько 600 тисяч снарядів на рік", - сказав представник компанії.

Згідно з компромісом, досягнутим між країнами-членами ЄС, для часткового відшкодування витрат остаточне складання снарядів має здійснюватися на території ЄС. Компоненти можуть поставлятися з третіх країн. У цьому відношенні Rheinmetall може надати близько 50 тисяч гільз, які концерн виробляє в Австралії, і заряди ракетного палива з південноафриканського заводу, але не 100 тисяч гранат, які виробляються в Південній Африці.

Нагадаємо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба розкритикував нездатність Євросоюзу реалізувати рішення щодо закупівлі боєприпасів для України. Він зазначив, що таке зволікання вимірюється людським життям.

Після цього міністр закликав голову дипломатії ЄС Жозепа Борреля посприяти завершенню обговорень у ЄС щодо другого траншу в 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів для України.

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