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Боєприпаси для України: Кулеба закликав Борреля посприяти обговоренню другого траншу

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П'ятниця 21 квітня 2023 16:34
Боєприпаси для України: Кулеба закликав Борреля посприяти обговоренню другого траншу Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Голові дипломатії ЄС Жозепу Боррелю слід посприяти завершенню обговорень щодо другого траншу в 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулебу в Twitter.

Голова МЗС подякував Боррелю за всю оборонну допомогу Євросоюзу для України, зокрема останній 1 млрд євро на невідкладні потреби в боєприпасах.

"Закликав посприяти якнайшвидшому завершенню обговорень 2-го траншу в 1 млрд євро на спільні закупівлі заради гарантування безпеки в Європі", - додав Кулеба.

Нагадаємо, 20 березня країни-члени ЄС погодили план, згідно з яким Україні пообіцяли передати 1 млн снарядів за рік. Рада ЄС вже затвердила виділення грошей на це.

Проте нещодавно Франція та Польща посперечалися через спільні контракти ЄС на купівлю боєприпасів для України.

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Дмитро Кулеба Евросоюз Жозеп Боррель
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