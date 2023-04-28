Германия планирует произвести до 250 тысяч снарядов калибра 155 мм для Украины, - СМИ

Издание отмечает, что немецкий вклад будет произведен компанией Rheinmetall.

Представитель компании сообщил изданию, что в настоящее время компания может производить 450 тысяч артиллерийских снарядов в год, 350 тысяч из них - в Европе.

"В перспективе Rheinmetall ожидает значительного увеличения производства в области артиллерийских боеприпасов до производственных мощностей около 600 тысяч снарядов в год", - сказал представитель компании.

Согласно компромиссу, достигнутому между странами-членами ЕС, для частичного возмещения затрат окончательная сборка снарядов должна осуществляться на территории ЕС. Компоненты могут поставляться из третьих стран. В этом отношении Rheinmetall может предоставить около 50 тысяч гильз, которые концерн производит в Австралии, и заряды ракетного топлива с южноафриканского завода, но не 100 тысяч гранат, которые производятся в Южной Африке.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал неспособность Евросоюза реализовать решение по закупке боеприпасов для Украины. Он отметил, что такое промедление измеряется человеческими жизнями.

После этого министр призвал главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля посодействовать завершению обсуждений в ЕС по второму траншу в 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины.

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