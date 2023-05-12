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Німеччина планує придбати 18 танків Leopard 2, - Reuters

Фото: Німеччина планує придбати 18 танків Leopard 2 (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Німеччина планує придбати 18 танків Leopard 2 за 525 млн євро на заміну тих, які були поставлені Україні.

Як пише РБК-Україна, про це Reuters повідомило джерело у сфері оборони США.

Загальна ціна, включаючи можливість закупки ще 105 танків, становитиме 2,9 млрд євро. Очікується, що бюджетний комітет німецького парламенту підпише угоду щодо закупівлі наприкінці травня.

Зазначимо, що після того, як Берлін поставив Україні 18 Leopard 2, він заявив, що хоче якнайшвидше придбати нові танки.

Нагадаємо, у Німеччині схвалили закупівлю 50 БМП Puma на 1,5 млрд євро.

До того ж, Держдеп США дозволив потенційний продаж Німеччині гелікоптерів Chinook.

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