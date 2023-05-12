Німеччина планує придбати 18 танків Leopard 2, - Reuters

Загальна ціна, включаючи можливість закупки ще 105 танків, становитиме 2,9 млрд євро. Очікується, що бюджетний комітет німецького парламенту підпише угоду щодо закупівлі наприкінці травня.

Зазначимо, що після того, як Берлін поставив Україні 18 Leopard 2, він заявив, що хоче якнайшвидше придбати нові танки.

Нагадаємо, у Німеччині схвалили закупівлю 50 БМП Puma на 1,5 млрд євро.

До того ж, Держдеп США дозволив потенційний продаж Німеччині гелікоптерів Chinook.

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