Німеччина планує обмін ракетами з Британією та Францією для допомоги Україні, - Bloomberg

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовився від відправки німецьких ракет Taurus, безпосередньо уряду України, оскільки побоюється, що ракети, здатні вражати цілі на відстані понад 500 кілометрів, можуть бути використані для нападу на Москву.

Поставки цих ракет Великій Британії та Франції означали б, що вони зможуть поставити більше аналогічних ракет Storm Shadow і Scalp, які мають меншу дальність дії - близько 250 кілометрів.

Переговори щодо запропонованого Великою Британією плану тривають, за словами людини, знайомої з угодою. Залишається ще низка технічних і логістичних проблем, які необхідно вирішити, додав співрозмовник, який попросив не називати його імені у зв'язку з конфіденційним плануванням.

Міністерство оборони Великої Британії не спростувало і не підтвердило цей план.

"Велика Британія і наші партнери, включно з Німеччиною, продовжують працювати разом, щоб якомога краще оснастити Україну для захисту її суверенної території", - сказав представник Міністерства.

Міністерство оборони Франції відмовилося підтвердити факт переговорів, не повідомивши подробиць, а офіційний представник канцелярії президента Франції Еммануеля Макрона заявив, що переговори з Німеччиною щодо подібної угоди не ведуться.

Taurus для України

Минулого року Україна запросила у Німеччини Taurus. Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти, оскільки вважає, що за допомогою далекобійних ракет Київ зможе завдавати ракетних ударів по території Росії.

Днями Християнсько-демократичний союз ухвалив рішення винести до Бундестагу питання передачі Taurus Україні , але проект не був підтриманий.

Раніше німецька компанія Taurus Systems GmbH заявила, що готова швидко поповнити запаси далекобійних ракет Німеччини у разі постачання їх Україні.

За даними ЗМІ, Британія запропонувала Німеччині купівлю для себе далекобійних крилатих ракет Taurus, які довго просить Берлін українська сторона, але без позитивного результату.

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