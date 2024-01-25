Германия планирует обмен ракетами с Британией и Францией для помощи Украине, - Bloomberg

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался от отправки немецких ракет Taurus, напрямую правительству Украины, поскольку опасается, что ракеты, способные поражать цели на расстоянии более 500 километров, могут быть использованы для нападения на Москву.

Поставки этих ракет Великобритании и Франции означали бы, что они смогут поставить больше аналогичных ракет Storm Shadow и Scalp, которые имеют меньшую дальность действия - около 250 километров.

Переговоры по предложенному Великобританией плану продолжаются, по словам человека, знакомого со сделкой. Остается еще ряд технических и логистических проблем, которые необходимо решить, добавил собеседник, попросивший не называть его имени в связи с конфиденциальным планированием.

Министерство обороны Великобритании не опровергло и не подтвердило этот план.

"Великобритания и наши партнеры, включая Германию, продолжают работать вместе, чтобы как можно лучше оснастить Украину для защиты ее суверенной территории", - сказал представитель Министерства.

Министерство обороны Франции отказалось подтвердить факт переговоров, не сообщив подробностей, а официальный представитель канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона заявил, что переговоры с Германией по подобной сделке не ведутся.

Taurus для Украины

В прошлом году Украина запросила у Германии Taurus. Однако канцлер Германии Олаф Шольц выступил против, поскольку считает, что с помощью дальнобойных ракет Киев сможет наносить ракетные удары по территории России.

На днях Христианско-демократический союз принял решение вынести в Бундестаг вопрос передачи Taurus Украине, но проект не был поддержан.

Ранее немецкая компания Taurus Systems GmbH заявила, что готова быстро пополнить запасы дальнобойных ракет Германии в случае поставки их Украине.

По данным СМИ, Британия предложила Германии покупку для себя дальнобойных крылатых ракет Taurus, которые долго просит у Берлина украинская сторона, но без положительного результата.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.