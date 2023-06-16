Німеччина планує "негайно" передати Україні додаткові ракети для Patriot

"Це дуже важливий знак сталої підтримки успішних зусиль українських Збройних сил із забезпечення протиповітряної оборони, особливо зараз, у цій особливій фазі війни", - заявив Пісторіус під час зустрічі НАТО в Брюсселі.

Зазначається, що ракети будуть поставлені Україні без зволікань.

Patriot в Україні

Наразі Україна має дві системи ППО Patriot. Одну батарею передали Сполучені Штати Америки, іншу - Німеччина спільно з Нідерландами. За словами президента Володимира Зеленського, для ефективного захисту від російських атак Україні потрібно 50 батарей Patriot.

Варто також нагадати про те, що система ППО вже показала успішний результат, коли 4 травня вперше збила над Києвом російську гіперзвукову ракету Х-47 "Кинджал".