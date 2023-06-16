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Германия планирует "немедленно" передать Украине дополнительные ракеты для Patriot

Фото: Борис Писториус, министр обороны Германии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Германия планирует "немедленно" передать Украине еще 64 управляемых ракет для зенитных ракетных систем Patriot.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, пишет РБК-Украина со ссылкой на ntv.

"Это очень важный знак устойчивой поддержки успешных усилий украинских Вооруженных сил по обеспечению противовоздушной обороны, особенно сейчас, в этой особой фазе войны", – заявил Писториус во время встречи НАТО в Брюсселе.

Отмечается, что ракеты будут поставлены Украине без промедления.

Patriot в Украине

Сейчас у Украины две системы ПВО Patriot. Одну батарею передали Соединенные Штаты Америки, другую - Германия совместно с Нидерландами. По словам президента Владимира Зеленского, для эффективной защиты от российских атак Украине нужно 50 батарей Patriot.

Следует также напомнить о том, что система ПВО уже показала успешный результат, когда 4 мая впервые сбила над Киевом российскую гиперзвуковую ракету Х-47 "Кинжал".

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