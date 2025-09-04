Німеччина планує надати обладнання для чотирьох українських бригад

Плани Німеччини щодо допомоги Україні

Нагадаємо, за інформацією журналу Spiegel, уряд Німеччини хоче посилити протиповітряну оборону України. Планується збільшення на 20 відсотків на рік - з урахуванням кількості систем озброєння та їх ефективності.

Крім того, планується поліпшити наступальні повітряні можливості Києва. Маються на увазі далекобійні високоточні озброєння, такі як крилаті ракети, які виробляються в Україні за фінансової та технологічної підтримки

Водночас Україні можуть надати обладнання для чотирьох механізованих піхотних бригад, що означатиме близько 480 піхотних машин на рік, включаючи бронетранспортери.

На думку Німеччини, іншими важливими складовими гарантій безпеки є: