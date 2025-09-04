UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Німеччина планує надати обладнання для чотирьох українських бригад

Фото: Німеччина планує надати обладнання для чотирьох українських бригад (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Німеччина значно збільшить військову допомогу Україні. Зокрема, планує надати обладнання для чотирьох українських механізованих піхотних бригад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на nt-v.

"Ми пообіцяли значне збільшення, особливо щодо систем озброєння та протиповітряної оборони", - повідомили джерела в німецькому уряді за результатами зустрічі "коаліції охочих".

Також Німеччина хоче підтримати наступальні можливості України, наприклад, допомагаючи у виробництві високоточної зброї, зокрема крилатих ракет далекого радіусу дії. 

Крім того, Німеччина планує надати обладнання для чотирьох українських механізованих піхотних бригад.

"Це майже 500 машин на рік", - уточнили джерела.

Плани Німеччини щодо допомоги Україні

Нагадаємо, за інформацією журналу Spiegel, уряд Німеччини хоче посилити протиповітряну оборону України. Планується збільшення на 20 відсотків на рік - з урахуванням кількості систем озброєння та їх ефективності.

Крім того, планується поліпшити наступальні повітряні можливості Києва. Маються на увазі далекобійні високоточні озброєння, такі як крилаті ракети, які виробляються в Україні за фінансової та технологічної підтримки

Водночас Україні можуть надати обладнання для чотирьох механізованих піхотних бригад, що означатиме близько 480 піхотних машин на рік, включаючи бронетранспортери.

На думку Німеччини, іншими важливими складовими гарантій безпеки є:

  • продовження підготовки українських солдатів,
  • тісна взаємодія оборонних промисловостей України та європейських держав.
Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниДопомога УкраїніВійськова допомогаВійна в Україні