Германия планирует предоставить оборудование для четырех украинских бригад

"Мы пообещали значительное увеличение, особенно в отношении систем вооружения и противовоздушной обороны", - сообщили источники в немецком правительстве по результатам встречи "коалиции желающих".

Также Германия хочет поддержать наступательные возможности Украины, например, помогая в производстве высокоточного оружия, в частности крылатых ракет дальнего радиуса действия.

Кроме того, Германия планирует предоставить оборудование для четырех украинских механизированных пехотных бригад.

"Это почти 500 машин в год", - уточнили источники.