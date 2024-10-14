Німеччина підтверджує візит Байдена цього тижня

Що цьому передувало

Нагадаємо, візит Джо Байдена до Німеччини був запланований на кінець минулого тижня. Проте його скасували через ураган "Мілтон", який накрив частину Сполучених Штатів Америки.

Минулого тижня у Німеччині також мало відбутися засідання Контактної групи з оборон України у форматі "Рамштайн", яке б очолював Байден. Воно теж було перенесене.

Днями західні ЗМІ повідомили, що Байден все ж відвідає Німеччину цього тижня. Ймовірно, він приїде 18 жовтня. Проте, за даними німецьких видань, під час візиту президента США не буде засідання "Рамштайну".

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