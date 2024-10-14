UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Німеччина підтверджує візит Байдена цього тижня

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент США Джо Байден відвідає Німеччину до кінця до кінця цього тижня. Берлін підтвердив візиту американського президента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника німецького уряду Вольфганга Бюхнера, якого цитує N-TV.

За словами речника, Байден планує прибути до Німеччини наприкінці тижня. Німецький уряд тісно співпрацює з урядом США щодо деталей.

Бюхнер поки не зміг повідомити подробиць візиту президента США.

Варто додати, що це останній візит Джо Байдена до Німеччини як президента США. Президентські вибори у США відбудуться у листопаді.

 

Що цьому передувало

Нагадаємо, візит Джо Байдена до Німеччини був запланований на кінець минулого тижня. Проте його скасували через ураган "Мілтон", який накрив частину Сполучених Штатів Америки.

Минулого тижня у Німеччині також мало відбутися засідання Контактної групи з оборон України у форматі "Рамштайн", яке б очолював Байден. Воно теж було перенесене.

Днями західні ЗМІ повідомили, що Байден все ж відвідає Німеччину цього тижня. Ймовірно, він приїде 18 жовтня. Проте, за даними німецьких видань, під час візиту президента США не буде засідання "Рамштайну".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДжозеф Байден