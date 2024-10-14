Германия подтверждает визит Байдена на этой неделе

Что этому предшествовало

Напомним, визит Джо Байдена в Германию был запланирован на конец минувшей недели. Однако его отменили из-за урагана "Милтон", накрывшего часть Соединенных Штатов Америки.

На прошлой неделе в Германии также должно было состояться заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", которое возглавлял бы Байден. Оно тоже было перенесено.

На днях западные СМИ сообщили, что Байден посетит Германию на этой неделе. По всей вероятности, он приедет 18 октября. Однако, по данным немецких изданий, во время визита президента США не будет заседания "Рамштайна".

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