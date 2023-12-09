Німеччина підтримуватиме Україну у війні, якщо інші ослабнуть, - Шольц

Він закликав, щоб німецька підтримка України була довгостроковою.

"Ця війна, ймовірно, не закінчиться найближчим часом. Тому важливо, щоб ми могли робити те, що необхідно протягом тривалого часу, а саме продовжувати підтримувати Україну в її оборонній кампанії", - заявив Шольц.

Він підкреслив, що РФ своїм вторгненням в Україну анулювала всі угоди про мир і безпеку в Європі.

"Німеччина навіть має бути готова зробити ще більше, якщо інші ослабнуть", - сказав канцлер, вочевидь, натякаючи на неясну політичну ситуацію в США напередодні президентських виборів наступного року.

Шольц також недвозначно заявив про свою підтримку подальшої військової допомоги Україні.

"Російський диктатор Володимир Путін не повинен очікувати, що ми відступимо", - підкреслив він.

Допомога Німеччини

Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав кілька видів артилерії, танки Leopard старішої і нової модифікації, системи ППО IRIS-T і Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

Раніше в уряді Німеччини заявили, що виділяють Україні 200 млн євро. Гроші підуть на відновлення України

Також стало відомо, що у Німеччині закінчила навчання друга група українських операторів ЗРК Patriot. Навчання пройшли 70 українських солдатів та офіцерів. Курс підготовки тривав понад шість тижнів.

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