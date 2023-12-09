RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Германия будет поддерживать Украину в войне, если другие ослабнут, - Шольц

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Война России против Украины, вероятно, не закончится в ближайшее время. Поэтому Германия намерена поддерживать Киев, если другие страны ослабнут.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.

Он призвал, чтобы немецкая поддержка Украины была долгосрочной.

"Эта война, вероятно, не закончится в ближайшее время. Поэтому важно, чтобы мы могли делать то, что необходимо в течение длительного времени, а именно продолжать поддерживать Украину в ее оборонительной кампании", - заявил Шольц. 

Он подчеркнул, что РФ своим вторжением в Украину аннулировала все соглашения о мире и безопасности в Европе.

"Германия даже должна быть готова сделать еще больше, если другие ослабнут", - сказал канцлер, очевидно, намекая на неясную политическую ситуацию в США в преддверии президентских выборов в следующем году. 

Шольц также недвусмысленно заявил о своей поддержке дальнейшей военной помощи Украине.

"Российский диктатор Владимир Путин не должен ожидать, что мы отступим", - подчеркнул он.

Помощь Германии

Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

Ранее в правительстве Германии заявили, что выделяют Украине 200 млн евро. Деньги пойдут на восстановление Украины.

Также стало известно, что в Германии закончила обучение вторая группа украинских операторов ЗРК Patriot. Учения прошли 70 украинских солдат и офицеров. Курс подготовки длился более шести недель.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Помощь УкраинеОлаф ШольцВойна России против Украины