Німеччина не підтримає припинення вогню, яке призведе до капітуляції України, - Шольц

У Шольца під час урядових слухань у Бундестазі запитали, чи дає він гарантію, що Німеччина не стане учасником війни в Україні.

"Так, я даю таку гарантію. Я виступаю за це як канцлер", - відповів глава німецького уряду.

Також у нього поцікавилися, коли може бути досягнуто припинення вогню між Україною та Росією.

"На мою думку, припинення вогню, метою якого є капітуляція України, ми не можемо підтримувати з боку Німеччини", - наголосив Шольц.

Він нагадав про нещодавню пропозицію російського диктатора Володимира Путіна про "мирні переговори", якщо Україна виведе своїх військових з Донецької, Луганської, Запорізької та Харківської областей.

За словами Шольца, це показує, "наскільки цинічно мислить російська влада і що глава Кремля зовсім не збирається припиняти війну".

"Ми не будемо це терпіти", - додав канцлер.