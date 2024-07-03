RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Германия не поддержит прекращение огня, которое приведет к капитуляции Украины, - Шольц

Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Власти Германии не могут поддержать прекращение огня в Украине в случае, если это будет означать капитуляцию Киева.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASB Zeitung.

У Шольца в ходе правительственных слушаний в Бундестаге спросили, дает ли он гарантию, что Германия не станет участником войны в Украине. 

"Да, я даю такую гарантию. Я выступаю за это как канцлер", - ответил глава немецкого правительства. 

Также у него поинтересовались, когда может быть достигнуто прекращение огня между Украиной и Россией. 

"По моему мнению, прекращение огня, целью которого является капитуляция Украины, мы не можем поддерживать со стороны Германии", - подчеркнул Шольц. 

Он напомнил о недавнем предложении российского диктатора Владимира Путина о "мирных переговорах", если Украина выведет своих военных с Донецкой, Луганской, Запорожской и Харьковской областей. 

По словам Шольца, это показывает, "насколько цинично мыслят российские власти и что глава Кремля вовсе не собирается прекращать войну". 

"Мы не будем это терпеть", - добавил канцлер. 

Что предшествовало

Напомним, вчера, 2 июля, премьер Венгрии Виктор Орбан посетил Киев впервые с начала полномасштабной войны. По итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским он заявил, что предложил собеседнику подумать о прекращении огня, чтобы начать переговоры.

На это уже отреагировал заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква. Он напомнил, что у Киева есть мирный план и в его рамках был проведен первый саммит мира.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинРоссийская ФедерацияБундестагВойна в УкраинеОлаф Шольц