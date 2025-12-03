Німеччина першою в Європі розгорнула систему ПРО Arrow‑3: в чому її особливість

Німеччина вперше вводить у дію систему Arrow‑3, здатну перехоплювати та знищувати балістичні ракети ще в космосі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мerkur.de

Так, 3 грудня 2025 року у Німеччині була введена в експлуатацію сучасна система протиракетної оборони Arrow‑3. У церемонії запуску взяли участь Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Бройєр та Інспектор Повітряних сил Хольгер Нойман.

Новітнє обладнання розташоване в Гольцдорфі, Саксонія-Ангальт, і разом із новим підрозділом протидії дронам Бундесполіції створює тепер потужний щит для захисту від повітряних загроз.

Варто зазначити, що ізраїльська протиракетна система дальнього перехоплення Arrow‑3 за призначенням і можливостями подібна до американського THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Обидві системи розроблені для знищення балістичних ракет на великій висоті, ще до входу боєголовки у щільні шари атмосфери.

Міністр оборони Борис Пісторіус (SPD) назвав Arrow‑3 "рішучим кроком для зміцнення повітряної оборони Німеччини".

Дана система призначена для перехоплення середньої дальності балістичних ракет на великих висотах за межами атмосфери. Використовуючи технологію "hit-to-kill", ракета безпосередньо вражає ціль і знищує її до того, як ворожий боєголовка досягне об’єкта.

В Німеччині Arrow‑3 стане частиною багаторівневої системи оборони, що включає американські Patriot та німецькі IRIS‑T SLM.

Пісторіус підкреслив, що система забезпечує раннє попередження та захист населення і критичної інфраструктури від дальніх балістичних ракет. Міністр назвав цю можливість "унікальною серед європейських партнерів", що підкреслює центральну роль Німеччини у серці Європи та реалізує планувальне завдання НАТО.

Технічні характеристики Arrow‑3: