Германия первой в Европе развернула систему ПРО Arrow-3: в чем ее особенность
Германия впервые вводит в действие систему Arrow-3, способную перехватывать и уничтожать баллистические ракеты еще в космосе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Меркур.de
Так, 3 декабря 2025 года в Германии была введена в эксплуатацию современная система противоракетной обороны Arrow-3. В церемонии запуска приняли участие Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер и Инспектор Воздушных сил Хольгер Нойман.
Новейшее оборудование расположено в Гольцдорфе, Саксония-Анхальт, и вместе с новым подразделением противодействия дронам Бундесполиции создает теперь мощный щит для защиты от воздушных угроз.
Стоит отметить, что израильская противоракетная система дальнего перехвата Arrow-3 по назначению и возможностям подобна американскому THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Обе системы разработаны для уничтожения баллистических ракет на большой высоте, еще до входа боеголовки в плотные слои атмосферы.
Министр обороны Борис Писториус (SPD) назвал Arrow-3 "решительным шагом для укрепления воздушной обороны Германии".
Данная система предназначена для перехвата средней дальности баллистических ракет на больших высотах за пределами атмосферы. Используя технологию "hit-to-kill", ракета непосредственно поражает цель и уничтожает ее до того, как вражеская боеголовка достигнет объекта.
В Германии Arrow-3 станет частью многоуровневой системы обороны, включающей американские Patriot и немецкие IRIS-T SLM.
Писториус подчеркнул, что система обеспечивает раннее предупреждение и защиту населения и критической инфраструктуры от дальних баллистических ракет. Министр назвал эту возможность "уникальной среди европейских партнеров", что подчеркивает центральную роль Германии в сердце Европы и реализует планировочную задачу НАТО.
Технические характеристики Arrow-3:
-
Назначение: перехват баллистических ракет
-
Цель: ракеты средней дальности, потенциально с ОМП
-
Высота перехвата: более 100 км
-
Платформа: наземная и морская
-
Время реакции: до 30 секунд
-
Метод перехвата: "body-to-body" с векторным управлением
-
Стоимость ракеты: 2-3 млн долларов (2010)
-
Общие затраты на систему: 3,6 млрд евро
Германия усиливает оборону
Параллельно с Arrow-3 Министр внутренних дел Александр Добриндт (CSU) представил новое подразделение противодействия дронам Бундесполиции, в состав которого войдут около 130 дополнительных сотрудников. Подразделение будет отвечать за выявление, перехват и при необходимости уничтожение опасных беспилотников. Совместный центр противодействия дронам будет открыт еще до конца года, объединив ресурсы федеральной и земельной полиции.
Действительно, в предыдущие месяцы наблюдался рост активности неизвестных дронов в Германии - над аэропортами, портами и критической инфраструктурой, включая LNG-терминалы. Правительство подозревает Россию в части этих инцидентов, хотя прямого доказательства пока нет.
Arrow-3 вместе с новым подразделением противодействия дронам создают современную защиту немецкой и европейской критической инфраструктуры, обеспечивая стратегическое преимущество и безопасность граждан в случае воздушных угроз.