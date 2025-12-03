ua en ru
Германия первой в Европе развернула систему ПРО Arrow-3: в чем ее особенность

Германия, Среда 03 декабря 2025 21:27
Германия первой в Европе развернула систему ПРО Arrow-3: в чем ее особенность Иллюстративное фото: противоракетная система (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Германия впервые вводит в действие систему Arrow-3, способную перехватывать и уничтожать баллистические ракеты еще в космосе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Меркур.de

Так, 3 декабря 2025 года в Германии была введена в эксплуатацию современная система противоракетной обороны Arrow-3. В церемонии запуска приняли участие Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер и Инспектор Воздушных сил Хольгер Нойман.

Новейшее оборудование расположено в Гольцдорфе, Саксония-Анхальт, и вместе с новым подразделением противодействия дронам Бундесполиции создает теперь мощный щит для защиты от воздушных угроз.

Стоит отметить, что израильская противоракетная система дальнего перехвата Arrow-3 по назначению и возможностям подобна американскому THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Обе системы разработаны для уничтожения баллистических ракет на большой высоте, еще до входа боеголовки в плотные слои атмосферы.

Министр обороны Борис Писториус (SPD) назвал Arrow-3 "решительным шагом для укрепления воздушной обороны Германии".

Данная система предназначена для перехвата средней дальности баллистических ракет на больших высотах за пределами атмосферы. Используя технологию "hit-to-kill", ракета непосредственно поражает цель и уничтожает ее до того, как вражеская боеголовка достигнет объекта.

В Германии Arrow-3 станет частью многоуровневой системы обороны, включающей американские Patriot и немецкие IRIS-T SLM.

Писториус подчеркнул, что система обеспечивает раннее предупреждение и защиту населения и критической инфраструктуры от дальних баллистических ракет. Министр назвал эту возможность "уникальной среди европейских партнеров", что подчеркивает центральную роль Германии в сердце Европы и реализует планировочную задачу НАТО.

Технические характеристики Arrow-3:

  • Назначение: перехват баллистических ракет

  • Цель: ракеты средней дальности, потенциально с ОМП

  • Высота перехвата: более 100 км

  • Платформа: наземная и морская

  • Время реакции: до 30 секунд

  • Метод перехвата: "body-to-body" с векторным управлением

  • Стоимость ракеты: 2-3 млн долларов (2010)

  • Общие затраты на систему: 3,6 млрд евро

Германия усиливает оборону

Параллельно с Arrow-3 Министр внутренних дел Александр Добриндт (CSU) представил новое подразделение противодействия дронам Бундесполиции, в состав которого войдут около 130 дополнительных сотрудников. Подразделение будет отвечать за выявление, перехват и при необходимости уничтожение опасных беспилотников. Совместный центр противодействия дронам будет открыт еще до конца года, объединив ресурсы федеральной и земельной полиции.

Действительно, в предыдущие месяцы наблюдался рост активности неизвестных дронов в Германии - над аэропортами, портами и критической инфраструктурой, включая LNG-терминалы. Правительство подозревает Россию в части этих инцидентов, хотя прямого доказательства пока нет.

Arrow-3 вместе с новым подразделением противодействия дронам создают современную защиту немецкой и европейской критической инфраструктуры, обеспечивая стратегическое преимущество и безопасность граждан в случае воздушных угроз.

